Strach o hvězdu Aerosmith! Po koncertu musela do nemocnice

Kytarista slavné skupiny Aerosmith musel po koncertu v New Yorku do nemocnice. 68letý Joe Perry si stěžoval, že se mu těžko dýchá, a poté zkolaboval. Podle jeho mluvčího už je při vědomí a daří se mu lépe.

Perry hrál na pódiu s Billy Joelem, který ho na svůj koncert pozval jako hosta. Krátce po vystoupení v New Yorku v sobotu večer zkolaboval a záchranáři ho museli převézt do nemocnice. Informuje o tom portál USA Today.

Kytarista nejdříve lapal po dechu a stěžoval si, že se mu špatně dýchá. "Záchranáři mu podali kyslík a zavedli tracheální trubici na uvolnění dýchacích cest," uvedl Marcee Rondan, Perryho mluvčí. Podle něj už je hudebník při vědomí.

Perrymu se přitížilo poté, co odehrál píseň Walk This Way, kterou napsal spolu se zpěvákem Aerosmith Stevenem Tylerem. Celou neděli se zotavoval v nemocnici, nemohl tak hrát na festivalu Rock and Roll Fantasy Camp na Floridě, za což se omluvil.

Perry musel být hospitalizován už po koncertu v Brooklynu před dvěma lety, kde se mu udělalo špatně. Na sociální síti se poté objevilo video, na kterém kytarista sedí na vozíku, který převáží nástroje, a poté odejde z pódia.