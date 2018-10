Strach o život u Karolíny a Petra! Vážná nemoc a týden ve špitále

Petr s Karolínou sice miminko neplánovali, nyní si ale rodičovství užívají plnými doušky. "Petr to umí s mimčem skvěle," pochválila ho Karolína. Oporou pro ni byl i u porodu. "Nevím, jak bych to zvládala, kdyby tam nebyl," dodala. Pochlubili se také, že až bude malá chodit, bude svatba. To aby mohla jít za družičku. Za pár let by také chtěli další miminko.

Petr už má jednu dceru z předchozího vztahu, moc se s ní ale nevídá. "Mám dovoleno se s malou vídat jen dvě hodiny jednou měsíčně. Domluvili jsme se tak s bývalou ženou, abychom jí nepletli hlavu. Novému partnerovi mé ženy už říká táto," svěřil se Petr. Až budou obě dvě větší, chtějí je seznámit.

Řeč přišla také na to, jak se ti dva dali dohromady. Už v pořadu totiž dvojice přiznala, že Petr nejdřív chodil s Kájinou sestrou Kristýnou. "Karolína byla stydlivka, její sestra byla víc do větru. Šlo spíš o komunikaci, jak navázat kontakt," vzpomínal. S její sestrou Kristýnou chodil asi měsíc, přes ni se pak dostal ke Karolíně. Té to ale vůbec nevadilo. "Vlastně jsem se s Péťou dala dohromady díky ní. Požádala jsem ji, aby mi pomohla, protože jsem se styděla," řekla.

Od porodu ale nebylo všechno jen sluníčkové. Petr totiž kvůli vážným zdravotním problémům skončil v nemocnici. "Ucpaly se mi žíly na noze. Bylo to kvůli dehydrataci, nedostatku pohybu a taky jsem přibral. Musím omezit kouření a beru prášky na ředění krve," popsal Petr. V nemocnici si poležel asi týden.

Karolína s Petrem toho na sebe prozradili ještě daleko víc! Rozhovor najdete na Nova.cz. Nestihli jste středeční Malé lásky v televizi? Celý díl si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.