Strach v Příbrami: Ať se rukojmím nic nestane, báli se místní

K bance dorazila zásahová jednotka s policejním vyjednavačem. Lidé z okolních domů byli evakuováni a policisté uzavřeli celé náměstí. Mnoho lidí má na náměstí zaparkována svá auta. "Je to evakuovaný. Čekáme, jestli nás pustí vůbec k autu," uvedla Míša na Facebooku.

Lidé se hlavně strachují o devět rukojmí, které muž podle policie drží v bance. "Snad se nikomu nic nestane," napsal Jiří Hrabák. Podobných komentářů je na facebookové stránce jednoho z příbramských médií několik.

Hádka se naopak strhla kvůli vtipkování. Mnoho lidí si totiž z celé situace dělá srandu. "Pro ty lidi, jež jsou zavřeni uvnitř, to tak velká sranda není. Chtělo by to používat mozek než příště něco napíšete. Asi by to byla velká legrace, kdyby tam byl někdo z Vaší rodiny, že?" reagovala jedna z naštvaných diskutujících.

"Buďte opravdu ráda, že tam nemáte nikoho z rodiny. Já opravdu nepochopím to sobectví. On totiž tam někdo má někoho ze své rodiny a zrovna se o něj bojí . A vy sem dáte tak nemístný komentář a vymlouváte se na hloupý černý humor," napsala Majda jednomu z vtipálků.

"Banky dneska nabízí kde co, ale možnost podat trestní oznámení?" vtipkuje naopak jeden z komentujících. "Chtěl lepší úrok, tak dostane úrok 10 let na Borech," dodal Zdenda.

Podívejte se na záběry z místa: