Straší pod Jihlavou? Navštívili jsme tamní podzemí! VIDEO

Ačkoliv místo provází mnoho legend a pověstí, historie podzemních chodeb je mnohem prozaičtější: "S největší pravděpodobností sloužily jako sklady, nejčastěji se zde uchovávalo pivo," vysvětluje využití podzemních chodeb v minulosti průvodkyně jihlavským podzemím Jara Zimolová.

I přes tento bohulibý účel se podle některých dějí v chodbách dodnes děsivé věci. Nejznámější částí podzemí je v tomto ohledu takzvaná svítící chodba. Dlouho se spekulovalo, proč tato část jihlavského podzemí ve tmě světélkuje. Nakonec se ukázalo, že se nejspíš jedná o luminiscenční nátěr z druhé světové války, který měl vojákům v případě výpadku elektřiny usnadnit orientaci v temných chodbách. "Někteří senzitivní lidé měli ve svítící chodbě různé zážitky, povídali o nějakých bytostech či bráně do jiného rozměru," přibližuje tajemnou stránku místa Jara Zimolová.

To v druhé polovině devadesátých let zaujalo i reportéra televize Nova Stanislava Motla, který se vydal do tajemné chodby přenocovat. Při té příležitosti zde natočil něco, co si dodnes nedokáže nikdo vysvětlit: "Podařilo se mu na časosběrnou kameru natočit stín čehosi, co později nazvali strážce brány," vypráví Zimolová, která si sama obsah pořízeného materiálu nedokáže dodnes vysvětlit: "Za těch více než dvacet let jsem si to srovnala v hlavě natolik, že si říkám, že ne všechny odpovědi člověk musí dostat," říká dlouholetá znalkyně jihlavského podzemí.

Součástí tajemné svítící chodby je i výklenek, který si sám o sobě zaslouží pozornost. Podle některých je právě zde brána do jiné dimenze: "Ti senzitivní návštěvníci tvrdí, že je tam kumulované velké množství energie, na jedné straně kladné, na druhé záporné," popisuje Zimolová.

K výklenku před lety v rámci experimentu přivedli psa. Ten se na něj údajně chvíli díval, načež se mu naježily chlupy a dal se na útěk. Jak je to ve skutečnosti s paranormálními jevy v jihlavském podzemí nám ale asi přesně nikdo nepoví. Tajemné chodby přesto za návštěvu jistě stojí. Prohlídky probíhají kromě měsíce ledna každý den, od listopadu do března je ale nutné se předem objednat.