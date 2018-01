Strašidelná posedlost: Malá dívka panenkám odřezává obličeje!

Katina malá sestřička totiž ráda vyřezává panenkám tváře, a ty pak dává na jiné panenky. Nikomu není jasné, proč to malá dívka vlastně dělá, ani kde ke své prazvláštní zálibě přišla. Fotografie jejích výtvorů ale rozhodně vypadají opravdu hrůzostrašně.

Kvůli bizarní zálibě sestře se stala například jedna panenka robotem bez tváře, zatímco druhá nyní vypadá, jako po nepovedeném liftingu obličeje. Sama Kate je z prapodivného hobby své sestřičky vyděšená.





"Moje malá sestra musí být posedlá, když ořezává tváře z dětských panenek a vycpaných zvířat a dává je na jiné panenky. Pomoc," napsala o divném potěšení své mladší sestry Kate na sociální síti.

I přesto někteří lidé zůstávají zvědaví na to, co mladá dívka vytvoří z toho, co dříve bývala šťastná a smějící se hračka. Její výtvory rádi srovnávají a zjišťují, jakou proměnou prošly.

Mnoho lidí si myslí, že malá dívka v sobě může mít temnou stránku, která pouze čeká na své úplné odemčení. A někteří dokonce předvídají, že se z dívky jednou stane sériový vrah.