Strážníci na ulici objevili dvě hladové děti, doma bylo ještě hůř!

Strážníci děvčátka bez dozoru objevili v Kundratické ulici. "Strážníci věděli, že nad výchovou těchto dětí je nařízený soudní dohled a sleduje je sociálka. A to nejen tyto dvě dívenky, ale ještě další tři sourozence ve věku od 3 do 8 let," uvedla chomutovská městská policie na svém facebooku.

A jak kdyby nestačilo, že jsou děti večer samy venku bez dozoru, dívenky byly navíc špinavé, hladové a měly žízeň. Hlídka je proto nakrmila a napojila a odvedla je domů.

Cestou se hlídka dozvěděla, že holčičky čekaly na rodiče, až se vrátí domů. To už strážníky doprovázela i úřednice ze sociálky. V bytě objevili další tři malé děti, které také nikdo nehlídal. Dozor měl mít na povel údajně nějaký známý rodiny, který ovšem z bytu odešel, protože šel hledat děvčátka, na která dříve narazili strážníci.

"V situaci se pak angažovalo ochotně několik příbuzných, kteří se snažili pomoct a vnést do situace světlo," doplnili strážníci.

Pomyslnou tečku za celým incidentem pak udělal otec dětí, který později dorazil na služebnu opilý. A místo poděkování strážníkům vyhrožoval.