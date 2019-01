Střelba s 58 oběťmi zůstává bez motivu, FBI vyšetřování ukončila

Je to nejhorší masová střelba v moderních dějinách USA, při které zemřelo 58 lidí a skoro tisícovka utrpěla zranění. Masakr v Las Vegas z října 2017 ovšem nejspíš už navždy zůstane zahalený tajemstvím.

FBI totiž nyní uzavřela vyšetřování šíleného masakru. A ani ti nejzkušenější agenti nedokázali určit jasný motiv, který dovedl Stephena Paddocka k tomu, že začal z okna hotelu pálit do davu nevinných lidí.

A protože se Paddock krátce po krveprolití zabil, vzal si motiv s sebou do hrobu. "Šlo mu o to, aby způsobil co největší škodu a získal jakousi formu nechvalné proslulosti, "uvedl agent Aaron Rouse, který vede lasvegaskou pobočku FBI.

Podle závěrečné vyšetřovací zprávy k hrůznému činu Paddocka inspiroval i jeho otec, který byl bankovním lupičem a v minulosti figuroval na seznamu nejhledanějších zločinců Ameriky.

Podle vyšetřovatelů, které cituje agentura Bloomberg, Paddocka k útoku neinspirovala žádná skupina a nešlo mu ani o prosazení nějakých cílů.

Koneckonců nezanechal dopis na rozloučenou ani žádné prohlášení. Podle FBI plánoval, že se po útoku zabije.

Připomeňte si masakr v reportáži z října 2017: