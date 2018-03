Střelba ve škole v Marylandu: Tři osoby bojují v nemocnici o život

Tři lidé byli převezeni v kritickém stavu do nemocnice po střelbě ve škole Great Mills High School. Jedním ze zraněných je i sám střelec. Jedná se o několikátou střelbu na americké škole za posledních pár měsíců.

Škola Great Mills High School byla po střelbě uzavřena. Podle svědectví studentů přijela policie na místo do několika minut. Evakuovala studenty do nedaleké školy Leonardtown High School. Píše The Guardian.

Podle úřadu šerifa střelec zranil muže, který byl v kritickém stavu, ale stabilizován. Druhou zraněnou je žena, jejíž stav je nadále vážný. Prozatím není známo, jestli se jedná o studenty, nebo zaměstnance školy.



Ve vážném stavu je i střelec, kterého zneškodnila policie. Podle očitých svědků se střelba odehrála na chodbě a policejní sirény bylo slyšet do pěti minut po incidentu. Školu navštěvuje zhruba 1 600 studentů.



Incident se odehrál měsíc po floridském masakru, při kterém zahynulo 17 studentů. Za čtyři dny se také mají konat protestní akce s názvem "March for our lives" (Pochod za naše životy), kdy studenti vyjdou do ulic a budou požadovat zpřísnění zákonů o držení střelných zbraní v USA. Organizátoři akce se nechali slyšet, že s protesty neskončí, dokud se něco nezmění.