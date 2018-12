Střelec ze Štrasburku pořád uniká! Policie zadržela jeho rodinu

Útočník, který na vánočních trzích ve Štrasburku v úterý zastřelil nejméně tři lidi, je stále na útěku. Policie po incidentu preventivně posílila ochranu veřejných budov a prohledává domy v okolí útoku. Podle vyšetřovatelů ale není vyloučené, že by podezřelý mohl být už v zahraničí.

Francouzský Štrasburk dál žije ve strachu. Po 29letém Chérifu Chekattovi pátrá přes 700 příslušníků bezpečnostních služeb. Policie mezitím zadržela jeho rodinu. Na francouzském seznamu nebezpečných zločinců je totiž i Chekattův bratr Sami.

Ačkoliv podezřelý na trzích hlavně střílel, několik lidí zranil také nožem. Místo činu zůstává pro veřejnost uzavřeno. "Vánoční trhy zůstanou uzavřeny i ve čtvrtek. Nové závěry vyšetřování budeme mít pravděpodobně hotovy během čtvrtka," informoval policejní prokurátor Jean-Luc Marx.

Regionem Bas-Rhin přitom ve středu otřásla zpráva o dalším útoku. Úřady ale zvěsti označily za falešný poplach. Policie ve snaze dopadnout pachatele prohledává ve Štrasburku domy.

Ve středu v noci lidé v ulicích uctili památku obětí útoku, konala se bohoslužba v místním kostele. Na počest obětí také v Paříži zhasla Eiffelova věž. "Je velmi důležité držet smutek a připomínat si oběti. Připomínejme si, že to, co se stalo, není normální a nikdy by nemělo být," prohlásila obyvatelka Štrasburku Tassia.

V souvislosti s útokem Francie zpřísnila bezpečnostní opatření na hranicích. Bezpečnostní složky jsou v pohotovosti také v Německu. Opatření na vánočních trzích, na rozdíl od Itálie, ale nezpřísnila. Francouzská vláda zvýšila stupeň ohrožení teroristickým útokem.

Navzdory útoku budou v sobotu pokračovat protesty hnutí žlutých vest. A to i přes četné výzvy ke klidu, jako výraz respektu pro rodiny obětí.