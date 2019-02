Střepiny 3. 2. 2019

Cvičení německých extremistů na českých střelnicích. Proč se scházeli právě u nás, co na to říkají české tajné služby a koho dalšího z extremistů, ale i teroristů jsme tu hostili? Jedna z nejmocnějších českých političek - eurokomisařka Věra Jourová. Jaké jí život uštědřil lekce a jak dnes vypadá její běžný den. A mužské problémy, o kterých se nahlas nemluví aneb výročí zázračné modré pilulky.

Ve Střepinách uvidíte reportáž o cvičení německých neonacistů na našem území. Ukázalo se, že k nám přijížděli opakovaně na veřejné střelnice, a to celkem pravidelně. V posledních čtyřech letech to bylo nejméně desetkrát. Nebyli ale první extremisté nebo teroristé, které jsme na našem území hostili. Proč je Česko v tomhle ohledu vyhledávanou destinací a co na to říkají české tajné služby?

Němečtí zpravodajci varují: Do Česka se jezdí cvičit neonacisté

Dnes je jednou z nejmocnějších českých političek, potkává se s těmi nejvlivnějšími na mezinárodním poli a bojí se jí i šéf Facebooku. Věra Jourová ale v minulosti dostala od života i tvrdé lekce a dokonce si sáhla na život ve vazební cele po falešném obvinění z úplatkářství. Kvůli tomu vlastně začala studovat práva. Podívejte se, jak dnes vypadá běžný den eurokomisařky a jaká je v soukromí?

A kromě toho koukněte také na téma citlivé především pro muže. Zázračná modrá pilulka na podporu erekce a další jí podobné aneb rozkoš se zárukou jako dobrý marketingový tah obrovského byznysu. Co mužům skutečně pomáhá, které sliby jsou jen plané a co může být i zdraví nebezpečné?

A nakonec počasí. Sněhová kalamita ochromila Čechy. Co všechno způsobují těžké závěje? I o tom jsou Střepiny.