STŘEPINY: Vězeňský speciál

Pankrácká věznice, Bory nebo Mírov - právě do těchto temných a často tajemných míst, kde se žije podle úplně jiných pravidel, vás exkluzivně zavedeme v reportáži Elišky Zvolánkové.



Co do počtu odsouzených ve výkonu trestu jsou muži ve velké převaze. Vězeňkyň je u nás méně, ale ženská věznice má také svá specifika. Jsou to především emoce, se kterými se tu musí pracovat mnohem víc než u mužů a velmi ožehavé a diskutabilní téma je mateřství odsouzených. Má dítě vyrůstat s matkou za zdmi věznice? Jakou roli hrají za mřížemi drogy a jakou lesbická láska? I o tom je reportáž Báry Divišové.

Historicky první vězeňský e-shop v Evropě, který nabízí opravdu originální zboží, má sídlo ve vazební věznici v Praze Na Pankráci. V místní kovodílně si odsouzení sami vyrábí i mříže do oken. Získat ve výkonu trestu práci nebo dostat na starost třeba stádo daňků je přitom velká výhra, na kterou ale zdaleka nedosáhne každý.

Psí detektivové jako nedocenitelní pomocníci při odhalování pašeráků drog. Jak rychle umí najít zakázané látky, které se odsouzení snaží dostat za mříže?