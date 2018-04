Střepiny 15. 4. 2018

V pátek v noci do filmového nebe odešel Miloš Forman. Režisér, který získal dva Oskary, tři zlaté glóby a množství dalších cen za režii se nesmazatelně zapsat do srdcí milionů diváků po celém světě. Věděli jste, že ale chybělo málo a k filmařině se vůbec nedostal? V čem byl jeden z nejslavnějších Čechů tak výjimečný? Jak náročné bylo pro hvězdu jeho formátu skloubit práci a rodinný život a jak na něj budou vzpomínat jeho kolegové? To všechno v reportáži věnované jeho památce.

Miliony dolarů jako odškodnění sprejerů za zničení graffity v New Yorku. Kdy je to umění a kdy vandalismus? Ve Spojených státech padl tento týden přelomový rozsudek. Takřka 140 milionů korun musí zaplatit majitel domu za to, že nechal nemovitost zbourat. Peníze dostane jedenadvacet sprejerů, jejichž graffity fasády nemovitosti zdobily. Absurdní americká realita nebo příkladný přístup k modernímu umění? Jak se k takzvanému streetartu stavíme v České republice? A kde je hranice mezi uměním a vandalismem?



Vládne sice v demisi, zato maká už od časného rána. Premiér Andrej Babiš chce zkrátka začínat s prací brzo a všichni ministři a zaměstnanci úřadu musí s ním, ať se jim to líbí nebo ne. Jsou brzké starty pracovního dne kabinetu jen marketingový tah nebo si vládní úředníci dobrovolně natahují pracovní dobu, aby víc stihli? Jak to vnímají sami ministři a jak hodnotí psycholog zběsilé pracovní tempo? Více v reportáži Elišky Zvolánkové.