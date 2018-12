Střepiny 2. 12. 2018

Mikuláš, anděl a hlavně čert! Někde čekají hlavně na něj jako na pádný výchovný prostředek, jinde by ho nepustily ani přes práh. Co si myslíte vy? strašit nebo nestrašit děti čerty? A Co si o tom myslí dětští psychologové a jak by taková návštěva z pekla měla vypadat, aby se nestala traumatizujícím zážitkem?

První geneticky upravené děti. Čína se pochlubila dvojčaty, jejichž otec se léčí s AIDS a ona se narodila imunní vůči viru HIV. Je to začátek výroby dětí na zakázku?

Na horách pomalu startuje nová sezóna. A protože taková rodinná dovolená na lyžích není zrovna levnou záležitostí, poradíme vám, jak na to jít chytře. Ušetřit se dá na skipasech, ubytování, ale i volbě místa a termínu a to až tisíce korun.



Posílení české mise v Afghánistánu i nutnost modernizace armády. Na tom se minulý týden na velitelském shromáždění armády shodli prezident Zeman i premiér Babiš. Ambiciózní plán výměny zastaralé armádní techniky počítá s výdají ve výši sta miliard korun. Ptali jsme se politiků i samotných vojáků. Které kusy jejich vybavení už patří do muzea? Kdo zaplatí nové a kdy se toho armádá dočká?

Zemřel George Bush starší. Čím vším byl a co mu historie nezapomene?