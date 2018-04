Střepiny 22. 4. 2018

V Česku opět řádí spalničky, jsme u hranice epidemie. Největší nemocnice v zemi v Praze Motole kvůli nim předevčírem dokonce musela uzavřít část oddělení urgentního příjmu. Důvod je podle lékařů jasný - klesá proočkovanost populace. Je to tvrdý boj mezi příznivci a odpůrci povinného očkování, který jde poslední dobou tak daleko, že někteří pediatři rodiče, kteří odmítají nechat své dítě očkovat, nahlašují sociálním úřadům. Je to na místě? Je právo jedince nad právem na kolektivní ochranu zdraví? A můžou spalničky i v dnešní době zabíjet?

Divoké rozlučky se svobodou, proč je pro ně Praha ideální místo a kdy se nevázaná zábava může změnit v tragédii? Rozlučka se svobodou - mejdan, na který do smrti nezapomenete. Tak zní plán mnoha cizinců, kteří čím dál častěji volí pro oslavu konce bezstarostných let bez závazků českou metropoli. Plány se ale mohou zvrtnout. Těmi nejdivočejšími jízdami v Praze jsou proslulé hlavně skupinky kamarádů z Velké Británie. Co je sem táhne, co všechno dobrého i zlého tu zažívají a kolik tu jsou schopni roztočit za takový pořádný víkendový mejdan? Jak tyto spanilé jízdy probíhají natáčela Karolína Tomašková.

Britská královna Alžběta II. oslavila své 92. narozeniny. Podle tradice se ale budou oficiálně slavit až v červnu, zkrátka proto, aby party probíhala v teple. Už teď je Alžběta II. nejdéle vládnoucí panovnicí na britském trůnu, právě letos v létě od její korunovace uběhne už 65 let. A i když se nedávno rozhodla předat správu nad územím Commonwealthu korunnímu princi Charlesovi, do důchodu se rozhodně nechystá. Jak se měnila tato dáma v čase? Více v reportáři dnešních Střepin.