Střepiny 25. 3. 2018

Všechno nasvědčuje tomu, že se pokoušel napodobit video z internetu. Jde pravděpodobně o první případ u nás, kdy inspirace nebezpečnými videi, které na sítích kolují a kterými se děti baví, vedla až k tragédii. V zahraničí je tento trend mnohem rozšířenější. Jak nebezpečná jsou podobná videa pro naše děti? Co všechno jsou schopné natočit, aby získaly pozornost?

reklama



Smrt posledního samce nosorožce severního bílého, který byl tento týden kvůli špatnému zdravotnímu stavu utracen, vyvolala reakce po celém světě. Zvířat, která jsou na pokraji vyhynutí nebo přežívají pouze v zajetí, je ale pochopitelně mnohem víc. Podívejte se na reportáž popisující ohrožené druhy, které minulé generace běžně vídaly v přírodě, ale i ty, které naopak naši rodiče mohli vidět jedině v ZOO a díky péči člověka, dnes už zase žijí volně.



Zatím co děti u zápisu do školy recitují básničky nebo rozpoznávají zvířátka, v zákulisí svádí rodiče často tvrdý boj, a čeká je to opět už z pár dní. Dostat dítě na základku s dobrou pověstí nebývá v Česku úplně snadné. Přednost mají ti, kteří bydlí v takzvané spádové oblasti takové školy a ostatní musí jen doufat, že pro jejich dítko na vysněné škole zbude místo. Co všechno jsou přitom ochotní pro to udělat? Kdo na tom tratí? A čemu se u nás říká zápisová turistika?



To jsou hlavní témata Střepin s datem 25. 3. 2018