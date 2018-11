Střetů se zvířaty přibývá. Muž srazil tři divočáky, další zas vydru

Tři divočáky najednou zabil autem řidič na Českolipsku. Stalo se to v Dubé kolem šesté hodiny večer. Šofér je nezraněný a paradoxně ani škoda na autě není velká. Případů střetů se zvěří ale rapidně přibývá.

Daleko kurióznější srážka se zvířetem se ale stala ve čtvrtek brzy ráno u Zákup. Řidič tam na silnici srazil živočicha, který podle odborníků patří do kategorie téměř ohrožených druhů, vydru říční.

Řidič původně policii ohlásil střet s bobrem, ale to záhy vyvrátili zoologové z Vlastivědného muzea v České Lípě. Ti se jeli na místo osobně podívat a chtěli vydru podrobit zkoumání. Bohužel zvíře už mezitím někdo odnesl.

Řidič má po srážce s poměrně malým zvířetem téměř stejnou škodu na autě jako šofér, který ve středu večer najel do stáda přebíhajících divočáků a 3 z nich zabil. Škodu na autě má 30 000 korun.

Střety se zvěří jsou teď velmi častě. Jen v českolipském okrese jich ve středu bylo 5. Poslední případ na severu Čech, kdy přímý střet se zvířetem skončil smrtí řidiče, se stal v únoru v roce 2007.

Do kabiny auta rodiny, jedoucí na nákupy do Liberce, spadl sražený dospělý jelen. Podobnou nehodu tam nepamatují několik desítek let. Policie přesto varuje, že snaha vyhnout se za každou cenu zvířatům, je daleko riskantnější a riziko zranění či smrti je několikanásobně větší.

"Pokud je střet už nevyhnutelný, sešlápněte brzdový pedál a zvolte čelní střet se zvířetem. Jakékoliv úhybné manévry jsou velmi riskantní a mívají pro posádku vozu fatální následky," varovala mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.