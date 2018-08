Střídání času bude brzy minulostí! Komise vyslyší přání Evropanů

Střídání letního a zimního času by už brzy mělo skončit. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ujistil, že se komisaři budou řídit přáním Evropanů, kteří rozhodli o zrušení změn času. Schválit by ho mohli ještě v pátek.

"Provedli jsme průzkum, do kterého se zapojily miliony lidí. Věříme, že v budoucnosti už bude letní čas po celý rok, a opravdu se tak stane. Lidé to chtějí a my to uděláme," uvedl Juncker pro německou televizní stanici ZDF.

Do internetového hlasování o změně času se zapojilo 4,6 milionu Evropanů. Většinu z nich tvořili Němci, hlasovaly jich asi tři miliony. Drtivá většina (přes 80 %) se vyslovila pro zrušení letního a zimního času. Průzkum probíhal od 4. července do 16. srpna.

Evropská komise by měla o návrhu na zrušení střídání letního a zimního času rozhodovat už v pátek. Pokud se eurokomisaři shodnou, začnou pracovat na normě, kterou pak musí schválit Evropský parlament a členské země.

Komise zatím oficiální výsledky hlasování nezveřejnila, unikly ale do německých médií. Konečné závěry by měly být známy v pátek. Zájem byl tak velký, že webové stránky, na kterých měli lidé hlasovat, několikrát zkolabovaly.