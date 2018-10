Střílel po sousedech, pak se zkusil zabít. Má si odsedět 20 let

Na 20 let do vězení poslal ve čtvrtek Krajský soud v Ostravě Maroše Gajdošíka, který si nechal říkat Reskátor. V dubnu 2017 vyvrcholily jeho spory se sousedy. Na muže a ženu měl Gajdošík střílet, pak zapálil jejich dům a nakonec se sám střelil do hlavy. Proti rozsudku se na místě odvolal.

Soudce podnikatele s kovošrotem z Petřvaldu na Karvinsku poslal za mříže na 20 let. Gajdošík se podle svého obhájce Petra Kučery odvolal proti verdiktu o vině i proti výši trestu. Případ tak dostane na stůl Vrchní soud v Olomouci. Při neúspěšném pokusu o sebevraždu Gajdošík oslepl.

Gajdošík se bránil, že byl sousedy šikanován. Podle státní zástupkyně Šárky Klein Miketové to ale bylo naopak. "V průběhu vyšetřování vyplynulo, že to bylo přesně naopak a obžalovaný byl zdrojem všech sporů. Byl to on, kdo šikanoval bližší i vzdálené sousedy, kteří se bránili legálními prostředky. Čin pana obžalovaného byl akt pomsty, nevyprovokovaný a zcela bezdůvodný," uvedla Klein Miketová.

S rozsudkem je spokojený muž, po němž Gajdošík střílel. "Konečně dostal to, co si zasloužil. Nejen za to, co udělal mně, ale všem lidem v Česku," řekl po vynesení rozsudku Miroslav Mališ. Jeho advokát Jakub Laimar požadoval, aby v případě propuštění Gajdošíka na svobodu byl Mališ věznicí upozorněn.

Sousedé budou muset s Gajdošíkem řešit ještě jeden spor. Podnikatel si postavil své luxusní sídlo načerno částečně i na pozemcích sousedů. Dům je nyní opuštěný, stále se ale jedná o černou stavbu.

Ke střelbě v Petřvaldu došlo 8. dubna 2017. Gajdošík měl podle obžaloby začít střílet na své sousedy, když odjížděli od svého domu. Po páru střílel i ve chvíli, kdy před ním utíkali, a muže několikrát zasáhl. Soused byl ve velmi vážném stavu. Před příjezdem zásahové jednotky polil vchod do jejich domu benzínem a zapálil jej, pak si přiložil zbraň k hlavě a střelil se.