Matěj Stropnický o stěhování. Řekl, kde vzal peníze na zámek

Už v sobotu Stropnický avizoval, že se stěhuje s přítelem na venkov a že na podzim už nezasáhne do pražské politiky. Když se ale ukázalo, že jejich novým sídlem bude zámek za 15 milionů korun, začalo se mnoho lidí ptát, kde na to pár vzal.



"Pro ty, které znervózňuje, že neznají cenu: usmlouvali jsme ho (zámek, pozn. red.) na dvanáct milionů, čili na cenu čtyřpokojového pražského bytu. A kde jsme na to vzali? Ukecal jsem mámu, že prodá pražský byt koupený z dědových peněz za Draculu a MonteCrista, který pronajímala, a my jí ho budeme do konce života splácet z pronájmu mého bytu v Praze," napsal ve vyjádření Stropnický na svém facebooku.

Podle jeho slov jde hlavně o to, aby se zachránila a oživila kulturní památka. "Co mi političtí závistivci neumožnili dělat v Praze na veřejném, zkusíme teď tady na vlastním," rýpl si do pražských politiků a upozornil na to, že objekt zatím není v dobrém stavu: "Zámek to teprve bude, pokud se nám ho podaří zachránit, teď je to vybydlenej, opuštěnej a prázdnej starej dům s houštinou místo parku."

Z nových majitelů zámku jsou lidé v obci údajně nadšení. "Je dobře, že zámek někdo chce opravovat, alespoň tu zůstane," citoval Blesk obyvatele obce. Podle něj se k nadšení přidal místní starosta.