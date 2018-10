Stud ho vůbec netíží! Nahatý lovil mince v kašně, vytáhli ho strážníci

Jednatřicetiletého muže si všimli pracovníci dohledového centra městské policie a zavolali hlídku strážníků. Ta náruživého lovce vyzvala, aby z kašny vylezl a urychleně se oblékl. Případ se stal ve středu dopoledne.



“Mezitím, co se oblékal, si muž ještě přihnul z plastové lahve plné vína. Strážníci mu proto sdělili podezření z přestupku proti městské vyhlášce, která pití alkoholu na veřejnosti zakazuje, a vypsali mu třítisícovou pokutu,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.



Při oblékání muž městským policistům vysvětlil, co jej v druhé polovině října zavedlo do studených vod městské fontány. Ucítil prý šanci na rychle vydělanou hotovost, když si všiml, jak jeden z kolemjdoucích hodil do kašny kovovou padesátikorunu. Jelikož se však již dříve posilnil alkoholem, nebyl s těžbou drobných tak úspěšný, jak předpokládal.



Obnaženému lovci také hrozilo, že skončí na záchytce. Jeho kamarád, s nímž se seznámil při své dřívější návštěvě záchytky, se ale strážníkům nabídl, že se o něj postará, s čímž hlídka souhlasila.

Podívejte se na policejní záběry: