Všechny postřílím, hrozil student v Praze. Policie ho zatkla ve škole

Kvůli výhružkám násilím vyjížděli pražští policisté do jedné ze škol v Praze. Jeden ze studentů podle výpovědí svědků skončil v poutech. Policie zákrok potvrdila.

"Přišel do školy, byl ve třídě a řekl, že dnes všechny postřílí. Jeho kamarádi nad tím mávli rukou, že je to v pohodě, ale asi za dvacet, třicet minut pro něj přijela policie. Vtrhli tam, spoutali ho, křičeli na něj, jestli má u sebe nějakou zbraň. Stalo se to ke konci vyučování, přímo ve třídě," popsal pro TN.cz jeden ze svědků, který si nepřál být jmenován. Redakce ale jeho jména zná.

"Mohu potvrdit, že jsme vyjížděli do jednoho zařízení v Roztylské ulici, odkud jsme od výchovného poradce přijali oznámení, že jeden z žáků by měl vyhrožovat fyzickou újmou nebo něčím podobným," sdělil policejní mluvčí.

Policie celou věc zatím prošetřuje v úzké spolupráci se zaměstnanci školy, policisté převezli mladíka k lékařskému vyšetření. "Zahájili jsme úkony trestného řízení pro podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Zatím není nikdo podezřelý," doplnil Hulan.