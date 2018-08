Sucho trápí většinu Evropy, zemědělcům teď pomůže EU

Sucho netrápí jen Českou republiku, ale i další evropské země. Na pomoc zemědělcům teď vyrazila Evropská komise. Aby lépe zvládali následky extrémního sucha, dostanou zemědělci část plateb předem. Navíc mohou využít i plochu, která se normálně k produkci nevyužívá, k pěstování krmiv, aby uživili svá stáda.

Právě nedostatek krmiv je totiž jedním z problémů, které evropské zemědělce trápí a zvyšuje jim náklady. Komise se proto rozhodla přistoupit k odchylkám od požadavků na ekologizaci a zmírnit třeba pravidla ohledně diverzifikace plodin, nebo umožnit pěstování krmiv i na půdě, která se jinak z ekologických důvodů nechává ležet ladem.

Druhým opatřením, které EU plánuje zavést, je zvýšení záloh. Od poloviny října budou moci zemědělci obdržet 70 % přímých plateb a 85 % dotací vyplácených v rámci programu rozvoje venkova dopředu.

"Tyto dlouhotrvající klimatické podmínky mě velmi znepokojují. Jsem v kontaktu s řadou ministrů z postižených zemí, s nimiž o této situaci diskutujeme a aktuálně hodnotíme její dopad. Komise je jako vždy připravena podpořit zemědělce postižené suchem několika způsoby, mezi něž patří vyšší zálohy na platby, odchylky od požadavků na ekologizaci a státní podpora," uvedl komisař pro zemědělství Phil Hogan.

"Společná zemědělská politika již dnes poskytuje záchrannou síť pro zemědělce, kteří se musí vypořádat s nepředvídatelnými událostmi. Vyzývám všechny členské státy, aby prozkoumaly všechny možnosti a opatření, které vyplývají z našich právních předpisů," dodal eurokomisař Hogan.

V rámci společné zemědělské politiky mohou zemědělci dostat podporu až do výše 80 % škod způsobených suchem, v některých oblastech je to přitom až 90 %. Na tři roky může zemědělec dostat od členského státu až 375 tisíc korun bez toho, aby to země musela hlásit Evropské komisi. Další možnosti mají státy a zemědělci v rámci programu rozvoj venkova.