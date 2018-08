Sucho už zasáhlo 94 procent území! Škody jdou do miliard

Přestože do Česka dorazily bouřky a přeháňky, zemi dál sužují extrémní sucha. Podle klimatologů dokonce dosáhla svého letošního maxima.

Podle posledních analýz hydrologů se sucho za poslední týden rozšířilo už na 94 % našeho území a podle odhadů nijak výrazně nepomohou ani současné srážky, které nás budou provázet o víkendu.



Sucho přitom nejvíc trápí zemědělce, podle nich už způsobilo škody až za jedenáct miliard korun. Nejhůř na tom jsou pole s obilovinami, cukrovou řepou nebo chmelem. Proto podle ekonomů také brzy podraží pivo, pečivo nebo elektřina, a to až o deset procent.



Podle odborníků by muselo pršet alespoň měsíc v kuse, aby se situace nějak výrazně zlepšila. To se ale podle současné předpovědi stát nemá, pořádně zapršet by mohlo podle až v první polovině září.