Sue poprvé otěhotněla ve 13 letech. Teď má s manželem 21 dětí

V době jejího prvního těhotenství bylo Sue Radfordové pouhých třináct let, jejímu partnerovi 18. Když tento fakt v show prozradila, šokovala tím celou Británii, neboť jde o trestný čin. Dvojice spolu ale zůstala, Sue dítě donosila a od té doby porodila ještě dvacet dalších.

Noel Radford si vzal Sue, když jí bylo osmnáct, uvedl britský deník The Sun. To už jejich prvnímu dítěti, Chrisovi, bylo téměř pět let. Sue byla prakticky 30 let neustále těhotná. Porod posledního dítěte, Bonnie Ray, jí trval jen 12 minut. "Cítíme se tak šťastní. Mít hodně dětí a velkou rodinu se nám líbí. Nemyslím si, že jde o závislost," řekl Noel.

A jak se dá život v tak početné rodině zvládat po praktické stránce? Například takové Vánoce se v rodině Radfordů pořádně prodraží. Sue se s manželem svěřili, že každému dítěti nakoupí dárky zhruba v hodnotě 100 – 250 liber, což je v přepočtu 2900 – 7000 korun. Necelých 150 tisíc tak utratili jenom za dárky, a to do toho nejsou započítány ještě náklady na štědrovečerní večeři a další výdaje.

Rodina vlastní pekárnu a peníze prý mají i z přídavků na děti. Jak prozradili v televizi, nic jim nechybí a jsou šťastní. I s dětmi žijí aktivním životem, jezdí na společné dovolené. Byli dokonce i na Floridě, kde si užívali pláže, moře a vodní atrakce. Pár se ale nechal slyšet, že už žádné další dítě nechce. Společně se prý těší na vnoučata.