Svatby jsou v módě! Rekordmanka se vdávala dokonce osmkrát!

Přestože už to vypadalo, že budou svatby brzy "out", je opak pravdou! Počet uzavřených sňatků byl totiž loni vůbec největší za posledních 10 let - přes 52,5 tisíc! Uvádí to Český statistický úřad (ČSÚ).

"Od počátku 90. let se počet sňatků propadal. Na začátku nového století tyto údaje stagnovaly mezi 52 a 53 tisíci. Následně dál klesaly k minimu, jehož bylo dosaženo v roce 2013. Byl to důsledek změny ve sňatkovém chování obyvatel – větší podíl osob žil nesezdán a svatba se odkládala do vyššího věku. Dnešek ale ukazuje, že sňatky zase přicházejí do módy," vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.



Nejčastěji se ženíme či vdáváme ve věku od 25 do 34 let, počet mladých nevěst a ženichů pod 25 let ale klesl na zatím nejnižší číslo od roku 2008. Zvýšil se naopak podíl novomanželů starších 35 let.



Pozoruhodné jsou i statistiky o sňatcích těch, kteří se berou poněkolikáté. Další manželství totiž uzavírá 42 % rozvedených mužů a 41 % rozvedených žen.



Zhruba v desetině svateb byl jedním z novomanželů cizinec. V loňském roce bylo českými občany uzavřeno 4 648 smíšených manželství. Ženiši-cizinci, kteří si brali české občanky, byli nejčastěji občané Slovenska, Německa a Spojeného království.



Pokud ženich s českým občanstvím vstupoval do svazku s cizinkou, šlo obvykle o ženu ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska.



Výjimkou nebyly ani svatby Čechů mimo naše území. Vůbec nejvíc nás pro obřad láká Slovensko, Německo nebo exotický Mauricius.





