Sváteční oběd se zvrtnul, sedm lidí se přiotrávilo. I dvě malé děti!

Při rodinném obědě ve Vratimově na Ostravsku se přiotrávilo sedm lidí, včetně malých dětí. Příčinu jejich otravy určí až laboratorní rozbory, ale podle informací Televize Nova to vypadá, že problémem nebylo zkažené jídlo, ale koření.

Město Vratimov, první svátek vánoční, půl čtvrté odpoledne. Novou ulici zaplnily posádky rychlé zdravotnické pomoci. Hlavním chodem svátečního menu prý byla kachna se zelím a s knedlíky. Krátce po obědě se ale všem sedmi členům jedné rodiny udělalo zle.

reklama

"Ošetřovali jsme členy rodiny, kteří trpěli nevolnostmi různého rázu a charakteru, jednalo se o nevolnost, zvracení, ale také halucinace a bolest hlavy," popsal mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Dvě malé děti a čtyři dospělé pak zdravotníci převezli k ošetření do ostravských nemocnic. Co konkrétně za otravou rodiny stálo, se doteď neví - s jistotou to prozradí až laboratorní testy. Zdravotníci ale tušení mají.





"Přesně neurčili o jakou potravinu nebo o jaký zdroj potravy se jednalo, předpokládáme ale, že se mohlo jednat o některou z přísad do jídla," přemítá Humpl. Není vyloučeno, že za problémy vratimovské rodiny stojí snaha okořenit si sváteční jídlo větší dávkou sušeného konopí.