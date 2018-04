Svědci popsali horor: Dodávka zrychlovala, lidé létali vzduchem!

"Bylo to jako ve filmu. Nemohl jsem se ani pohnout, jen jsem zíral, co se to přede mnou děje," popsal pro portál Globe and Mail Basu, který jel okolo autem. "Viděl jsem těla rozházená po zemi. Na ulici, kterou chodím každý den, bylo to šílené," dodal Konstantin, který žije nedaleko.

I další svědci popsali, jak těla létala vzduchem, když do nich dodávka narazila, a lidé zůstali bezvládně ležet na zemi. "Viděla jsem asi pět zraněných lidí, jeden byl jen potlučený, tři smrtelně zranění. Jeden zemřel přímo před mýma očima," uvedla Mehrsa.

Dodávka podle svědků stále zrychlovala a řidič se nesnažil masakr zastavit, nemohlo proto jít o nehodu. "Viděl jsem, jak řidič nabral rychlost, když se auto řítilo na jednoho muže. Po nárazu vyletěl vysoko do vzduchu, ještě výš než dodávka," doplnil Dainis, kuchař z místní restaurace.

Zakrváceným obětem se lidé snažili pomoci, většina z nich ale byla na místě mrtvá. Programátorka Michele se zrovna vracela do práce po obědě s kolegyní, když si všimla, jak se na ni dodávka řítí. "Podařilo se mi uskočit, ale kamarádka mi zmizela. Našla jsem ji až o několik metrů dál. Později zemřela," vypráví Michele.

Obrovské štěstí měla studentka Vasiola, kterou z cestu šílenému řidiči strhla kamarádka. "Stála jsem zády k dodávce, ale ona ji viděla. Stáhla mě do bezpečí a když jsem se otočila, spatřila jsem stařenku, kterou auto srazilo. Spadla na zem, krvácela na hlavě. Dodávka jela dál. Byla jsem v naprostém šoku," líčí Vasiola.

Bílá dodávka najela do lidí na chodníku na křižovatce ulic Yonge a Finch v pondělí krátce před půl druhou odpoledne. Nejméně deset lidí zemřelo, dalších 15 je zraněno. Řidič z místa ujel, policisté ho ale brzy dopadli. Jeho profil najdete zde.

Podívejte se na reportáž TV Nova: