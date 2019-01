"Moje nohy!" křičel princ Philip po nehodě. Zranila se žena s dítětem!

Princ Philip podle britských médií vyjížděl z vedlejší silnice na hlavní, nehodu tedy zřejmě způsobil on. Svědek Roy Warne uvedl, že britský vévoda z Edinbughu policistům vypověděl, že ho "oslnilo zimní slunce". Jeho Land Rover se srazil s autem, ve kterém cestovala žena a dítě, píše Daily Mail.

Roy se svou ženou Victorií byli prvními, kdo zraněným po nehodě pomáhal. "Podíval jsem se dolů a na rukou jsem měl krev prince Philipa. Jediné, na co jsem dokázal myslet, bylo, díkybohu, že jí není víc. Běžel jsem k druhému autu, vycházel z něj kouř. Na zadní sedačce křičelo dítě," uvedl Roy.

Podle jiného svědka manžel královny Alžběty II. křičel "moje nohy, moje nohy!" Z nehody ale podle britských médií vyvázl bez zranění, v královském sídle Sandringham byl ale pro jistotu ošetřen rodinným lékařem. Žena s dítětem z druhého auta utrpěly lehká zranění.

Královská rodina oznámila, že je princ Philip "v šoku a otřesen, ale při vědomí". Lékaři budou jeho zdravotní stav zřejmě ještě monitorovat, aby se ujistili, že nemá žádná vnitřní zranění. To by mělo být jasné během 48 hodin po nehodě. "Pro 97letého člověka to není drobná nehoda," sdělil lékař Nick Scriven.

Manžel královny měl být sám za volantem, když se ve čtvrtek kolem třetí hodiny odpoledne jeho vůz na silnici A149 srazil nedaleko královského sídla v Sandringhamu s jiným autem. Po boku prince Philipa, který v roce 2017 odešel do ústraní, je teď i královna Alžběta II.