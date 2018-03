Svědectví z Hostivaře: Zraněná stále opakovala, že šla na zelenou

Žena v úterý odpoledne odcházela z nákupního centra směrem k autobusové zastávce a zrovna telefonovala s dcerou. Jejich hovor však přerušila tragická dopravní nehoda. "Proboha tady se něco děje, tady jsou mrtví," ukončila vyděšená žena telefonát. Sama pak spěchala na místo nehody, kde se jí naskytl hrozivý pohled. "Vypadalo to jako v americkém filmu, jako by je někdo postřílel!"

Ke sraženým ženám dorazila ještě před příjezdem záchranářů. "Nějaký mladý kluk je tam resuscitoval," líčila. Zmíněný muž (28) jí pak svěřil na starost jednu ze zraněných žen, která si při srážce poranila ruku. "Byla v šoku a chtěla jít domů. Tak jsem jí řekla, že musí počkat a jet do nemocnice."

Zraněná žena však stále opakovala, že chce odejít domů. Vlasta O. se jí snažila uklidnit, a tak se s ní dala do řeči. Z tramvajové zastávky prý žena mířila na poštu. Při tom došlo i na otázku, jak se celá nehoda odehrála a kdo jí zavinil. "On do nás vrazil, my jsme šli na zelenou," opakovala zraněná žena podle svědkyně.

Po několika minutách pak na místo konečně dorazila sanitka. Svědkyně tak zraněnou ženu předala záchranářům a začala se na místě nehody rozhlížet. Opodál zahlédla i řidiče, který skupinku chodců srazil. "Choval se divně, jen tam seděl a telefonoval na zastávce," popisovala.

Řidič (67) podle policie nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Vzhledem k jeho věku však vyšetřovatele zajímá jeho zdravotní stav. Policisté budou také zkoumat technický stav auta. Pomoci by mohly i zadané znalecké posudky.