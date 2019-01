Všude bylo mrazivé ticho, popsal svědek pokus o upálení v Praze

Čtyřiapadesátiletý muž se v pátek kolem 15. hodiny zapálil na Václavském náměstí v Praze. Záhy po otřesném činu se Televizi Nova ozvali svědci, kteří se v tu chvíli na náměstí nacházeli. Jak popisují situaci, která se tam odehrála?

"V tu chvíli jsem tam bylo. Kolem bylo asi 80 lidí, četli jsme si tam tu výstavu o Palachovi. A až teprve, když se tam začal dělat hlouček, tak jsem se tam šel podívat a on tam ležel na zemi spálenej pod svatým Václavem. Prý něco mumlal...," uvedl svědek události Jan Svoboda.

Poslechněte si svědectví Jana Svobody:

"Všechno proběhlo strašně tiše," tvrdí Svoboda. "I poté, co zůstal ležet na zemi, nikdo nic neříkal, nikdo nic nekřičel. Bylo to strašně tichý. Asi se to seběhlo rychle," dodal šokovaně.

"Pak tam přijelo asi nějakých osm nebo dvanáct policejních vozů. Přijížděli i v protisměru. A záchranka přijela strašně pozdě - uplynulo asi nějaký pět, šest minut. Bylo tam 40 policistů a žádní záchranáři," podivil se Svoboda.

"Je také zajímavé, že ve chvíli, kdy to udělal, projížděl kolem takový konvoj. Nevím, jestli to byli politici nebo nějaké důležité osoby. A v tu chvíli, kdy projížděli, tak mám pocit, že se to stalo," dodal Svoboda.

"Když se to stalo, kecal jsem s kolegy. A najednou říkám: Hele tam se něco děje, tam je nějaký dým. Ale on říkal, že to nic není. Pak jsem šel nahoru do metra a viděl jsem, jak přijela záchranka a viděl jsem upáleného chlapa na zemi," uvedl nejmenovaný svědek události.

Poslechněte si výpověď svědka:

"Ještě se z něj kouřilo a hýbal rukama, když ho dávali do záchranky. Takže ještě žil. Byl do půlky těla nahej," dodal svědek. Podle záchranářů muž utrpěl popáleniny na 30 % těla na rukách a na obličeji.

"Uvedli jsme ho do umělého spánku a se zajištěnými dýchacími cestami transportovali do nemocnice," napsali záchranáři na twitteru.