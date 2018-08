Svědek Dianiny nehody promluvil po 21 letech! "Mohla žít," tvrdí

Právník Stanlee Culbreath byl jedním z prvních svědků, kteří dorazili k vraku umírající britské princezny Diany. Více než dvacet let o smutném okamžiku mlčel, prý z úcty k jejím synům princům Williamovi a Harrymu. Píše o tom portál Daily Mirror.

Teď se konečně Culbreath rozhodl prolomit mlčení. "Vždycky jsem si myslel, že to bylo celé podezřelé, že ve hře byly možná ještě další síly, ale teď, po dvaceti letech, spíše pochybuji, jestli to byla jen nehoda. Myslím, že je to zvláštní," prohlásil právník.

Diana podle něj mohla ještě žít, pokud by záchranáři zasáhli dříve. "Pokud věděli, že je to princezna, proč trvalo 20 minut, než se k ní dostali? A když ji konečně vyprostili, proč přejeli jednu nemocnici a mířili s ní do jiné?" ptá se Culbreath.

Osudné noci se Stanlee Culbreath, který byl v létě 1997 s kamarády na cestě po Evropě, vracel z noční procházky po Paříži. Po půlnoci si zavolali taxíka, který je měl odvézt na hotel. Jakmile vjeli do tunelu Pont de l'Alma, uviděli zdemolované auto.

"Taxikář zastavil jen několik stop od té limuzíny. Vysvětlil, že ve Francii mají zákon, podle kterého musíme zastavit a pomoci. Vystoupili jsme jen pár kroků od vraku. To auto bylo částečně na zdi a přední dveře už byly otevřené," vypráví Culbreath.

V tuto chvíli ještě s přáteli nevěděli, že v limuzíně jela princezna Diana, její milenec Dodi Fayed, řidič Henri Paul a bodyguard Trevor Rees-Jones, který jako jediný přežil. "Náraz jsme neslyšeli, zrovna jsme vjížděli do tunelu. Z auta se kouřilo," popsal Stanlee.

Spolu s dalšími svědky se snažili zachránit muže, kteří jeli vpředu. Bodyguard podle něj krvácel z nosu, řidiči už nebylo pomoci. Poté vše vzali do svých rukou policisté. "Po 20 minutách pořád nebylo vidět sanitku a já kamarádům říkal: 'Sakra, i feťák by u nás čekal kratší dobu'," doplnil Culbreath.

Policisté začali svědky od vraku odhánět, zraněným ale prý nijak nepomáhali. "Byl tam jeden strážník, který pořád opakoval, ať jdeme pryč. Prosil jsem ho, ať otevře zadní dveře, vypadalo to bezpečně, ale on nedělal ani ho*no. Jako by se rozhodli, že už se nedá nic dělat. Hrozně dlouho se nic nedělo," prohlásil.

Kriminalisté v policejním vyšetřování, které trvalo rok a půl, dospěli k závěru, že za nehodu mohl řidič Henri Paul, který byl pod vlivem alkoholu. Jel navíc rychlostí přes 100 km/h. Zároveň ale vyšetřovatelé zjistili, že trvalo hodinu a šest minut od chvíle, kdy Dianu vyprostili z vraku a kdy ji dovezli do nemocnice.