Svědek popsal, jak muže zasáhl blesk: "Práskl do kovové lávky!"

Muže podle místních obyvatel zasáhl blesk ve sportovním areálu. "Stál na volném prostranství a v tu dobu se místem prohnala bouřka," uvedl mluvčí záchranářů Martin Brejcha. Zda do 60letého muže opravdu udeřil blesk, zatím není jasné.

Záchranáři chtějí počkat na výsledky pitvy, než budou moci říct, že se muži zastavilo srdce opravdu po zásahu výbojem blesku. Podle svědků to tak ale opravdu bylo. Kromě kolemjdoucího, který věc ohlásil na tísňové lince, si to myslí i další obyvatel Božkova.

"Při té bouřce jsem běžel z božkovské hospody, když to najednou prásklo někam k té lávce, možná přímo do ní. Jen chvíli potom jsem slyšel někoho volat, že tam blesk zasáhl člověka," popsal svědek pro portál krimi-plzen.cz.

Zda výboj udeřil přímo do muže, nebo do místa vedle něj, nikdo ze svědků nevěděl. Byla tma a lidé měli sami co dělat, aby se dostali v pořádku domů. "Svědek na tísňové lince uvedl, že udeřil blesk a poté se muž skácel k zemi," doplnil Brejcha. Záchranáři ho dlouhé minuty resuscitovali, pomoci už mu ale nedokázali.

