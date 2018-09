Nový svědek v případu vraždy Kuciaka: Marek poznal hledaného

Vypadá to, že identikit s podobou muže, který by mohl znát důležité informace o vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky, skutečně pomůže policii ve vyšetřování. Jenom pár dní poté, co byl obrázek zveřejněn, se ozval Marek (38) ze slovenské Velké Mače. Na fotce totiž poznal svého bývalého kolegu, jistého Miroslava Č. (32).

Podle deníku Nový Čas už Marek vypovídal na policii. Té se přihlásil bezprostředně poté, co porovnal uveřejněný identikit s fotkou svého známého na sociální síti. Rozhodl se vypovídat na policii. "Vzali mě na obvodní oddělení, policisté mě vyslýchali necelé čtyři hodiny. Přišla tam vyšetřovatelka z Galanty, zjišťovali totožnost toho muže. Našli ho asi po hodině a půl, jmenuje se Miroslav Č. a pochází z Popradu," přibližuje průběh vyšetřování Marek.

Pátrání po záhadném svědkovi bylo vyhlášeno 17.9. 2018. "Může disponovat informacemi o samotném skutku, případně o osobách, které se na spáchání trestného činu mohly podílet," řekl o hledaném muži prokurátor.

Marek se s hledaným Miroslavem seznámil přes léto na stavbě v Trnavě, pracovali tam jako zedníci. V tu dobu také oba dva bydleli ve Velké Mači. Stejně jako zavraždění Kuciak a Kušnírová. Podle všeho tam měl Miroslav žít se svou matkou, ženou a dítětem. "Bydleli asi rok a půl v podnájmu, koncem srpna však Miroslav zmizel z práce i z města," vypověděl Marek. Údajně měl odejít do Česka. Celý srpen se pak už v práci neobjevil.

Miroslav měl prý ve Velké Mači pověst asociála, s kolegy se moc nebavil. Hodně času trávil po hospodách, také holdoval hazardu, hrál automaty. Jednou prý se prořekl, že zápasil v kleci. "Chlubil se, že dělá bojové sporty," vypráví Marek. A prý se jednou zmínil také o známosti s rodinou Vadalcovou, kterou zmínil Kuciak ve svém posledním článku.

Po výslechu prý policie vzala Marka na místo činu. "Ptali se mě, kde Miroslav Č. bydlel. To jsem přesně nevěděl. Ukazovali mi trasu, jak mohl přijít k tomu domu, na místo vraždy… Prý tam nejsou kamery, takže to mohl být on, neboť tam nějakou dobu bydlel, znal město, věděl, která místa nejsou monitorována."

V čase vraždy Kuciaka podle místních v zaměstnání nebyl, podle zpovídaného Marka však může jít pouze o klepy. "Po obci se říkalo, že následně po vraždě přestal chodit do práce a začal ve velkém hrát automaty. Přitom neměl žádný příjem," podivuje se Marek.

"Odešel kamsi do Ostravy. I s rodinou. V domě jich tu bývalo více, občas si sem zvali početnou skupinu lidí," sdělila Novému Času sousedka.

Podívejte se na reportáž TV Nova: