Svědkyně promluvila o vraždě v Liberci! Stav pobodaného je vážný

"Nic, abychom počkali, že paní není dobře a pak, že máme jít pryč, a to je všecko. To nebyl Vietnamec. On tady byl zakrvácený jo a pak říkali, že měl nůž v zádech, takže asi chránil tu paní," popsala žena, která si chtěla v obchůdku nakoupit.

reklama

Nešlo o manžela zavražděné, jak informovaly první zprávy, ale o zákazníka. Údajně přišel jen nakoupit. Zatímco žena i přes snahu záchranářů v obchodě umírala, pobodaného muže odvezla další posádka do nemocnice. "Měl těžké poranění," řekl Michael Georgiev, mluvčí záchranářů.

Pobodaný muž podle informací TV Nova stále leží v liberecké nemocnici a jeho stav je vážný. Z traumatologie ho lékaři přemístili sem na oddělení ARO. "Pacienta jsme přijali s mnohočetnými bodnými a řeznými ranami," popsal Václav Říčař, mluvčí Krajské nemocnice Liberec.

Příbuzní a známí zavražděné se ještě večer na místě sjížděli ke společným modlitbám. Přijíždějí z celé republiky. Případ sledují bedlivě i vietnamské televize a agentury. Když včera policie oznámila, že dopadla podezřelého z vraždy, bylo znát, že se truchlícím ulevilo. Nejvíce manželovi zavražděné ženy. "Moc děkuji za zprávu o dopadení podezřelého z vraždy. Je to úleva," řekl manžel.

"Nicméně zatím není obviněný a v souvislosti s tímto násilným činem jsme již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy," řekla Vlasta Suchánková, mluvčí Policie ČR. Zda bude zadržený muž obviněný z vraždy, policie zveřejní v nejbližších dnech.