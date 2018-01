Švédská zoo šokovala veřejnost! Přiznala se k zabíjení lvích mláďat

Zoo ve švédském městě Borås čelí ostré kritice poté, co se otevřeně přiznala k zabití devíti zdravých lvích mláďat. Ředitele zoo vysvětlil důvod, kvůli kterému zvířata popravili.

"Od roku 2013 jsme utratili devět lvů, protože jsme si je nemohli nechat z populačně-kapacitních důvodů. Šlo o zvířata ve věku maximálně do dvou let, která jsme nemohli prodat nebo přesunout, kvůli jejich agresivitě mezi ostatními lvy," řekl pro svédskou televizi SVT ředitel Bo Kjellso.

"Tyto lvi bohužel nebylo možné přemístit do jiných komunit. O jejich přemístění jsme se snažili dlouhou dobu," dodal. "Není tajemstvím, že to takto děláme a ani se to nepokoušíme skrývat," vysvětlil.

Podle Kjellsona pracovníci zoo dodržují etický kodex a postupují podle metod Světové a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Ředitel také připustil, že možná budou muset utratit další agresivní zvířata, která nepůjde přemístit.

Pokud se zvíře narodí v zoo a nezapadne mezi svou skupinu, nebo už ho není více potřeba, je podle Kjellsona někdy zabito. Ředitel tohle jednání nazval "přirozenou cestu“. "Nyní lví skupina v pořádku funguje, ale je možné, že se někteří lvi stanou i v budoucnu přebyteční, tak se je pokusíme přemístit jinam," vysvětlil.

Podle Heleny Pedersenové, která se zabývá výzkumy zvířat, je utrácení zvířat součástí provozu zoologických zahrad. "Musíme se zamyslet nad tím, proč je pro nás důležité, aby zoologické zahrady existovaly a jestli to stojí za to, že na to doplácí zvířata.