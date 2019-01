Svět vítal nový rok: Ohňostroje rozzářily Koloseum i Big Ben

Ohňostroji vítal nový rok celý svět. Světelné show rozsvítily oblohu nad všemi velkými metropolemi. V Londýně ohňostroj doprovodilo vyzvánění Big Benu, v New Yorku zase zpěv Franka Sinatry.

Po téměř roční pauze dvanáctkrát odbily zvony na londýnské věži Big Ben. Jejich vyzvánění přivítalo rok 2019. Ohňostroj nad řekou Temží měl podle starosty vzdát hold blízkým vztahům země s Evropou.

V Německu se nejvíce oslavovalo u berlínské Braniborské brány. Na ohňostroj se přišly podívat tisíce lidí, na bezpečnost pak dohlíželo na devět set policistů. V Itálii ohňostroj ozářil Koloseum, ve francouzské metropoli zase Vítězný oblouk.

Neslavilo se ale pouze v Evropě. Tradičně velkolepý byl ohňostroj ve Spojených Arabských Emirátech. Tisíce petard a světelná show ozářily nejvyšší mrakodrap světa - Burdž Chalífu.

Co se velikosti ohňostroje týče, zastínil Dubaj jiný emirát - Rás al-Chajma. Ten překonal rovnou dva Guinnessovy rekordy a petardy se odpalovaly z pásma dlouhého více než jedenáct kilometrů.

Ze Spojených států jednoznačně nejvelkolepěji přivítali nový rok v Las Vegas. Příprava ohňostroje tam stála přes čtyři sta milionů dolarů a živě ho doprovodily zpěvačky Lady Gaga nebo Celine Dion. V New Yorku oslavy komplikoval vytrvalý déšť. Ohňostroj tak nebyl téměř vidět. Lidi to ale neodradilo a tancovali do rytmu písní Franka Sinatry. Bez petard a rachejtlí se obešlo i Mexiko City. Tisíce lidí tam oslavily příchod nového roku za doprovodu laserové show.