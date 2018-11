Světový den diabetu: Na těchto místech se můžete nechat vyšetřit

"Cílem Světového dne diabetu je zvýšit povědomí o prevenci a péči o zdraví v souvislosti s touto nemocí," vysvětluje Vanda Gregušová, členka instituce IFMSA zastřešující studenty medicíny ze 117 zemí světa.

Akcí na podporu prevence tohoto onemocnění se můžete zúčastnit v různých městech po celé ČR. Asi největší se však koná 14. listopadu v Praze na Karlově náměstí.

V rámci akce bude možnost si nechat změřit glykémii, což je hladina glukózy v krvi. Pověření pracovníci budou dále měřit i cholesterol, krevní tlak a BMI. Měření bude probíhat v prostorách záchranného systému Golem.

Dále budete moci problematiku onemocnění zkonzultovat s nutričními terapeuty, lékařem, instruktorem pohybových aktivit a psychologem.

Ve 13 hodin pak startuje Pochod proti diabetu, kterým chtějí pořadatelé upozornit na prevenci proti cukrovce 2. typu. Do Pochodu se můžete zaregistrovat na stránkách dendiabetu.cz. Stačí pouze jméno a emailová adresa.

Zdroj: Světový den diabetu

Oficiální tváří akce je herec Pavel Kříž, kterého můžete kromě mnoha filmů znát ze seriálu Ulice nebo Kriminálka Anděl. Sám herec totiž trpí cukrovkou druhého typu a chce ukázat, že i s nemocí se dá plnohodnotně žít. "Pokud se budeme chovat ke své nemoci zodpovědně, opravdu nemáme omezení. Chce to jen pevnou vůli, motivaci a morální podporu lidí, kterým na nás záleží," říká.

"Podle odhadů v roce 2017 trpělo diabetem 425 milionů dospělých lidí na světě. To znamená, že každý 11. člověk ve věku na 20 let je postižený cukrovkou," upozorňuje Mezinárodní diabetologická federace (IFS). A podle prognóz se bude počet nemocných diabetem do budoucna zvyšovat.

Akce v rámci Světového dne diabetu probíhají v různých městech po celé ČR. Najděte si to nejbližší místo ve vašem okolí:

Havlíčkův Brod



Kdy: středa 14. listopadu

Před Nemocniční lékárnou si v rámci Dne diabetu mohou zájemci nechat změřit krevní tlak, glykemii, BMI, tělesný tuk a vodu v těle.

Tábor

Kdy: čtvrtek 15. listopadu ve 14 hodin

Městem projde Pochod proti diabetu. Sraz účastníků je před kanceláří Dia ve Farského ulici.

Strakonice

Kdy: středa 14. listopadu ve 13 hodin

I město Strakonice bude mít svůj Pochod proti diabetu. "Na místě budou zástupci společnosti Domácí péče a Českého červeného kříže Strakonice měřit glykemii a krevní tlak," sdělila za pořadatele Marcela Štveráková.

Jilemnice

Kdy: středa 14. listopadu od 7.30 do 16.30 hodin

Vyšetřit glykemii, eventuálně glykovaný hemoglobin, BMI, tlak krve či puls si budete moci nechat vyšetřit lékařkou v nefrologické ambulanci v Jilemnicích v nemocnici.

Sedlčany

Kdy: středa 14. listopadu

Pochod proti diabetu

Plzeň

Kdy: sobota 24. listopadu od 10 do 17 hodin

Den pro zdraví v bazénu Slovany

Hradec Králové

Kdy: úterý 13. listopadu od 11 do 19 hodin

Den diabetu v OC Aupark

Ostrava

Kdy: středa 14. listopadu od 8 do 16.30 hodin

Den diabetu v MephaCentru

Olomouc

Kdy: středa 14. listopadu

Akce v rámci Dne diabetu v Galerii Šantovka od 14 do 18 hodin Výstaviště Flora od 17 do 18 hodin