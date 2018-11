"Svrchovaná drzost!" Prezident promluvil o růstu platů politiků

Prezident Miloš Zeman považuje zvýšení platů politiků o pětinu za "svrchovanou drzost", jeho slova tlumočil TN.cz mluvčí Kanceláře prezidenta Jiří Ovčáček. Prezident by si sám výrazně polepšil, pokud by nestihla projít legislativním procesem vládní novela, zvýšil by se mu podle ČTK plat na 302 tisíc korun.

Skokový růst platů politiků o 20 % prezident Miloš Zeman nepodporuje. "Politici by samozřejmě neměli chodit v žíněném rouchu, ale když se podíváte například na platy poslanců nebo senátorů, tak je svrchovaná drzost chtít je teď zvýšit o dvacet procent," tlumočil pro TN.cz prezidentovo stanovisko jeho mluvčí.

Růst platů by se samozřejmě týkal i prezidenta. Ten letos dostává 252 800 korun měsíčně. Když Miloš Zeman nastupoval do úřadu, bylo to 186 300 korun. K tomu mu náleží náhrady až do výše zhruba 230 tisíc korun. Od roku 2011 se plat prezidenta musí danit, neplatí se z něj ale zdravotní a sociální pojištění. Po odchodu z úřadu mu navíc náleží doživotní renta 50 tisíc měsíčně.

Debatu o platech politiků vyvolalo rozhodnutí poslanců neurychlit projednávání vládní novely, podle níž by se koeficient pro výpočet platů ústavních činitelů ustálil na stávající hranici 2,5násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Podle platného zákona by se měl koeficient od nového roku zvýšit na 2,75násobek, čímž by platy politiků skokově vzrostly o 20 %, protože by se kromě růstu průměrné mzdy do toho promítl i vyšší koeficient.

Prezident by tak příští rok dostával podle výpočtu ČTK 302 tisíc korun měsíčně. Pokud stihne vstoupit v platnost vládní novela zastavující zvyšování koeficientu na současném 2,5násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, vzroste podle ČTK plat prezidenta na 274 500 korun měsíčně.

Poslanci a senátoři si v případě neschválení novely polepší o 14 700 na 90 600 korun, pokud bude novela schválena, na výplatních páskách najdou "jen" o 6 500 korun více. Ministrům a místopředsedům Parlamentu vzroste plat o 28 100, nebo o 12 400. Premiér a předsedové obou komor Parlamentu by si přilepšili o 39 700, nebo o 17 600 korun.

Platy politiků zřejmě brzy znovu přijdou na jednání Sněmovny. Piráti a SPD požadují svolání mimořádné schůze. Na řešení se ale neshodnou. Zatímco Piráti požadují, aby se plat vypočítával z průměrné mzdy v celé ekonomice, nejen ve veřejné sféře, SPD chce zastavení růstu na příští tři roky.