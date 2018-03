Symfonie moří se chystá vyplout, obří loď ohromuje luxusem

Oceány bude brzy brázdit královna výletních lodí. V docích rostla 36 měsíců. Na konstrukci se podílelo 4700 dělníků. Teď byla oficiálně předána svému majiteli.

reklama

Na loď se vejde 2200 členů posádky a 6680 cestujících. Na palubě si můžou užívat v bazénech, na tobogánech, na ledové ploše, můžou surfovat na umělé vlně, lézt po stěně nebo chodit do divadla.

S více než 228 tisíci tunami je největší výletní lodí na světě. Je více než třikrát delší, než fotbalové hřiště. Na výšku měří 72.5 metru. Na 18 palubách se ukrývá sedm čtvrtí, které nabízejí různé možnosti ubytování.





Na své si přijdou ti nejnáročnější klienti i spořiví cestující. Týden v nejlevnější kajutě bez oken stojí necelých 17 tisíc korun za osobu. Sedm nocí v královském apartmá o rozloze 500 metrů čtverečních s balkonem a dechberoucím výhledem přijde jednoho člověka na 360 tisíc korun.

Symphony of the Seas, tedy Symfonie moří, je na cestě do Barcelony, odkud 7. dubna vypluje na první komerční plavbu, která je už teď vyprodaná. Celou první sezónu bude kolos brázdit Středozemní moře. Na podzim se přesune do Karibiku.