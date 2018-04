Syn (12) vzal matce kartu a odletěl na Bali! Doma řekl, že jde do školy

Malý uličník se zřejmě inspiroval filmem Sám doma. Vynalézavost, kterou při útěku z domova předvedl, byla totiž neuvěřitelná. Rodiče na jeho útěk přišli, až když si už několik hodin užíval luxusu v hotelu na prosluněném Bali.

Chlapcova cesta na vytoužené Bali začala krádeží kreditní karty. Následně si přes internet zakoupil letenky z nedalekého letiště do Perthu. Před odletem ještě úspěšně obalamutil svou babičku, která mu dala jeho cestovní pas. Rodičům pak ráno před odjezdem namluvil, že jde normálně do školy.

Místo toho však vzal svou elektrickou koloběžku a dojel k nejbližšímu nádraží. Vlakem pak dojel až na letiště v Sydney. Tam si letenky vytiskl přes samoobslužný terminál a zamířil k odbavení. Během cesty na Bali ho zastavili jen při mezipřistání v Perthu. "Jenom chtěli vidět mojí občanku a pas, aby si ověřili, že mi bylo 12 a jsem na střední škole," řekl chlapec podle The Guardian.

Kontrolou věku prošel bez problémů a nerušeně tak odcestoval na 4,5 tisíce kilometrů vzdálený ostrov v Indonésii. Z letiště zamířil do hotelu, kde se bez větších problémů sám ubytoval. Personálu totiž namluvil, že za ním přijede jeho starší sestra.

Po několika hodinách v luxusním hotelu však jeho dobrodružství skončilo. Chlapcova škola totiž oznámila rodičům, že ráno nepřišel na výuku. Matka pak zjistila, že nemá kreditní kartu a ve spolupráci s bankou pak chlapce jednoduše vystopovala.

Naštvaná matka tak nasedla na první let do Indonésie a neposlušného syna si v hotelu osobně vyzvedla. "Bylo to skvělé, chtěl jsem si užít takové dobrodružství," nelitoval školák po návratu domů.