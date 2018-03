Návštěvníci zábavního parku utíkali před hořícím T-Rexem! VIDEO

Do zábavního parku a muzea dinosaurů se sjíždí rodiny S dětmi z celých Spojených států. Místní poklidnou atmosféru tam však ve čtvrtek narušil hustý kouř a velké plameny.

Elektrický model nejznámějšího dinosaura všech dob totiž zachvátil mohutný požár. "Došlo k nešťastné elektrické závadě. T-Rex už není," řekl smutný majitel Zach Reynolds. Celý incident se naštěstí obešel bez zranění.

"Všechno se to stalo strašně rychle. Jsme z toho trochu otřeseni, ale provoz parku pokračuje jako obvykle," vedl. Reynolds je v kontaktu s výrobcem a nového T-Rexe by ve svém parku chtěl mít do léta. Svou sbírku plánuje rozšířit i o Stegosaura.

Zábavní park je v provozu už dva roky a podobná závada se tam stala poprvé. Návštěvníci tam, kromě obřích elektrických modelů dinosaurů, mohou využít lanovou dráhu, malé divadlo, kavárnu, nebo výukové kurzy pro děti.