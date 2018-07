Tablety a počítače jsou pro zdraví dětí mor. Rady, co dělat!

Hrbení u tabletů, počítačů a jiných technologických vychytávek škodí především právě dětem a teenagerům, protože jsou stále ve vývoji a potřebují víc pohybu než "hotový" dospělý.

Je to jako lavina - nedostatek pohybu a časté sezení u laptopu může negativně ovlivnit růst a formování celého těla dítěte, především jeho páteře, což může způsobit vadné držení těla a vést až k závažným zdravotním problémům.

Základní rada, jak těmto obtížím předcházet, je jednoduchá - trávit u obrazovek rozumné množství času, ne celé dny a noci. Důležité jsou přestávky, ideálně proložené pohybem.

A pro vysedávání u počítače je zásadní i ten správný posed. "Laptop by měl být umístěn na pracovním stole, který bude výškou odpovídat výšce dítěte nebo mladistvého. Tedy tak, aby šly ruce, s oporou v předloktí a zápěstí o stůl popřípadě podložku, volně položit na klávesnici. Vhodné je také využívat opěrky u pracovní židle pro podložení rukou. Výšku pracovní židle by mělo být možné upravovat, tak aby byla nastavena dle potřeb dítěte," vyjmenovává primářka Rehabilitačního ústavu a Infinity Clinic Michaela Tomanová.

Dítě by také mělo ze židle dosáhnout na zem celými chodidly a kolena by měla být ohnutá víceméně v pravém úhlu. "Monitor by měl být v úrovni očí a přímo před tělem, aby hlava mohla být v prodloužení těla a nemusela být v předklonu nebo vytočená. Ideální nastavení notebooku je obtížnější, vzhledem k propojení monitoru a klávesnice," přemítá lékařka.

Řešením může být například připojení externí klávesnice či monitoru. Určitě je vhodné, aby děti, které tráví velké množství času u laptopu, prováděly preventivní cvičení. Jednou z možností je běžný pohyb jako běhání či jiné sportování. Takový pohyb, aby děti nesetrvávaly dlouho v jedné monotónní poloze.

Pokud si říkáte, že problémy se správnou polohou za stolem vyřešíte tím, že si tablet nebo notebook odnesete do postele, jste vedle.

Především hlava není při ležení na břiše či zádech v ideální poloze a při sledování obrazovky je výrazně přetěžovaná krční páteř.

"Pokud ležíme na zádech, měla by být předkloněná hlava podložena polštáři. Stejně tak je nutné vypodložit i laptop, aby se nacházel ve správné poloze a výšce. V obou případech není váha hlavy přenášena přirozeně rovnoměrně skrze páteř, a naopak je zvýšená zátěž na svalstvo v této oblasti. Pokud chceme používat notebook vleže, je nutné velmi často střídat různé polohy a proložit je i sedem,“ vysvětluje Tomanová.

Ze srovnání notebooku a tabletu vychází podle ní o něco lépe počítač, protože se dá nastavit. Tabletu ubírá body i chybějící fyzická klávesnice, protože ťukání do dotykové obrazovky může způsobit buď nevhodnou polohu rukou nebo hlavy.