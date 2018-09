Tadeášovi diagnostikovali nemoc. Rodiče to neustáli, přišel rozchod

Anička neměla zrovna jednoduché těhotenství. Trpěla těhotenskou cukrovkou a lékaři jí dokonce řekli, že potratila. Všechno ale nakonec dobře dopadlo, Tadeáš se sice narodil předčasně, ale živý a zdravý.

Během Aniččina těhotenství prý trpěl i její partner Standa. "Bylo to něco šíleného. Ať to byly výkyvy nálad, ať to byly chutě. Něco si vymyslela, člověk letěl do krámu, přinesl to, uvařil to, ona to člověku hodila na hlavu, protože už na to samozřejmě chuť neměla," postěžoval si.

Od narození Tadeáška si prošli spoustou změn, dokonce i dvouměsíčním rozchodem. "Oba dva jsme to neustáli. Teď si k sobě zkoušíme najít cestu zpátky. Jsme spolu, ale pořád to ještě není ono," přiznali partneři.

Jakou zákeřnou nemoc doktoři diagnostikovali malému Tadeáškovi? A změnily se po porodu vztahy se staršími dětmi?



