Tady si buřty neopečete! Tyto kraje zakázaly rozdělávání ohně! MAPA

Oblíbené letní aktivity Čechů, tedy grilování a opékání buřtů, jsou v ohrožení! Vypadá to totiž, že v některých krajích grilovací sezóna pro letošek skončila. Leda by začalo vydatně pršet. ĆHMÚ navíc k výstraze před požáry přidala i výstrahu před extrémními teplotami.

Za zákazem rozdělávání požárů samozřejmě stojí letošní sucha. "Zákaz rozdělávání ohně v přírodě a délku tohoto zákazu může během suchého letního počasí vyhlásit hejtman kraje na doporučení hasičů a s přihlédnutím k předpovědi ČHMÚ. V tomto nařízení jsou uvedena veškerá opatření, omezení a povinnosti občanů, jako např. zákaz kouření, zákaz rozdělávání a používání otevřeného ohně, zákaz používání zábavní pyrotechniky, zákaz spalování hořlavých látek nebo zákaz jízd parních lokomotiv," uvedli na svém webu hasiči.





K 24. 7. platí zákaz rozdělávání ohně pro Prahu a Středočeský kraj.

Dalšími ohroženými oblastmi jsou podle ČHMÚ Ústecký kraj, Českolipsko v Libereckém kraji, Plzeň a Brno, včetně okresu Brno-venkov. Na těchto místech sice neplatí přímý zákaz, nicméně hrozba požárů je více než vysoká. "Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v souvislosti s touto výstrahou doporučuje vyvarovat se aktivit, které by mohly vyvolat požár," stojí ve vyjádření Libereckého kraje na facebooku.

Ve zmíněných oblastech navíc platí i riziko extrémně vysokých teplot, které se vyšplhají vysoko nad 30 stupňů Celsia. ČHMÚ proto doporučuje omezit tělesnou zátěž a zvýšit příjem tekutin, aby nedošlo k přehřátí organismu. Naprosto zakázané je nechávat děti nebo zvířata v autech, byť byste nechali otevřená okénka.

K omezení rozdělávání ohňů bohužel patří i opékání buřtů či grilování, o to více ve volné přírodě. "Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár," varují hasiči. Připomínají také, že obecně lze například v lese rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech, kouření je tam navíc zakázáno úplně. Právě kuřáci by se i na jiných místech měli mít na pozoru - rozhodně by neměli odhazovat nedopalky do přírody, pozor by si měli dát i na manipulaci se zápalkami a zapalovačem.

Oheň nesmíte nechávat ani chvíli bez dozoru, a to ani u vás na zahrádce. Je potřeba mít při ruce dostatečné množství vody, abyste mohli tábořiště okamžitě a dostatečně uhasit. "Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí," upozorňují hasiči. Pokud si v létě nechce odpustit grilování, radši si pořiďte elektrický gril, který riziko případného požáru výrazně eliminuje.

Rozhodně se ale vyvarujte použití nejrůznějších vařičů. K zapálení ohně v žádném případě nepoužívejte ani vysoce hořlavé látky, jako jsou benzín, nafta, líh či aerosoly.

Je také třeba dbát zákazu vypalování trávy a porostů - jde dokonce o nelegální činnost, za kterou vám hrozí až pokuta 25 tisíc korun! Pokud budete spalovat klestí nebo jiný biologický odpad, vždy dejte vědět místním hasičům, aby byli případně v pohotovosti.

Pokud uvidíte požár, případně se nějaký rozšíří u vás na zahrádce a nebude možné ho dostat pod kontrolu vlastní silou, okamžitě volejte hasičskou tísňovou linku 150 nebo 112.

Podle českých hasičů je letošní červenec na vznik požárů skutečně nadprůměrný. "Do 22. července vyjížděli hasiči celkem k 1 793 požárům. Loni za celý červenec jich přitom bylo 1 609. Velký nárůst zaznamenaly požáry v přírodním prostředí. Těch bylo od začátku července 1 218 – tedy většina z celkového počtu. Celkem ve 295 případech se jednalo o požáry v lese," uvedla Nicole Zaoralová, mluvčí generálního ředitelství HZS ČR.