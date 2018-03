Tady šlo o život! Řidič předjížděl, ohrozil maminku s dítětem. VIDEO

Můžete jet sebelépe, ale když se vám na horizontu, v zatáčce a ve vašem pruhu objeví nějaký hazardér v silném autě, neuděláte nic. Své o tom ví i maminka dvouleté holčičky, která s dcerkou u Nové Paky narazila na řidiče hazardéra - podle všeho cizince.

Předjížděl kamion na plné čáře - a to ještě v zatáčce. Žena v protisměru jen tak tak stihla zareagovat, do bouračky chyběly centimetry. "Nikdy se mi nic takového nestalo," přiznala řidička, která měla v autě kameru a tak nebezpečné počínání řidiče natočila.

Málokdy se přitom stane, že piráta silnic odhalí hned dvě kamery najednou. Tu prvníměl ve svém vozu řidič kamionu, který zachytil, jak osobní auto ohrozilo další dva vozy. "Takový přestupek řadíme mezi ty nejnebezpečnější," sdělila mluvčí policie Iva Kormošová.

Žena, která vezla svou dvouletou dcerku, je událostí otřesena. Za volantem neměla moc času přemýšlet. Řidič byl vidět zdálky, dojel kamion a pak už výhled zastínil horizont. Když vyjela nahoru, měla vteřinu na rozhodnutí. Vybočila směrem do příkopu. Před ní byla svodidla. Kdyby byla vedle nich, všechna auta by se vedle sebe nevešla.

Silnice je frekventovaná a taky pořádně nebezpečná. Nejen, že může být v zimě namrzlá, ale je tu řada zatáček i nebezpečných klesání. A taky značka se zákazem předjíždění. "Budeme dávat trestní oznámení. Určitě budeme chtít tohoto pachatele vypátrat," oznámila řidička.