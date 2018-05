Táhl psa za autem, až ho zabil. O týrání nešlo, rozhodla policie!

Důchodce svým jednáním pobouřil mnoho lidí, nejvíc ale slovenské uskupení Sloboda zvierat, které na něj podalo trestní oznámení. Policie navíc nepostupovala zrovna tak, jak si ochránci představovali. Přivolání strážci zákona totiž došli k názoru, že o týrání nešlo, informují tvnoviny.sk.

Důchodce se bránil, že psa Dumba táhl za svým vozem kvůli tomu, že ho nedokázal naložit do auta. Prý jel ale krokem a rozhodně neměl v úmyslu zvířeti ublížit. "Měl jsem ho rád," prohlašoval. Jenže svědci z místa tvrdí něco jiného. "Toho psa táhl v takové rychlosti, kterou by žádný pes nepřežil," řekl novinářům muž, který se důchodci v jeho jednání snažil zabránit.

Sloboda zvierat si nyní stěžuje hlavně na to, že policie nezajistila důkazy - tedy svědky, domnělého pachatele a hlavně tělo zvířete. To už bylo pochováno, novou informací ale je, že nyní by ho měli vyhrabat a provést pitvu. Policie věc totiž předala státní veterinární správě v Komárně. "Doufejme, že ten pes už není v pokročilém rozkladu," pronesl její ústřední ředitel Jozef Bíreš.

VAROVÁNÍ: Fotky nejsou vhodné pro děti a osoby citlivější povahy!

Podle sousedů se důchodce o svého psa staral dobře, je tedy opravdu možné, že si neuvědomil následky svého jednání - což připouští i Sloboda zvierat. Ta však stále trvá na tom, že muž by měl být potrestán. "Myslíme si, že by mělo dojít k potrestání tohoto činu a na druhé straně chceme ukázat veřejnosti, aby si všímala situací ve svém okolí a neřešila je nějakým radikálním způsobem," uvedla předsedkyně.