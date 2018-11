Tahle žena ví, jak zajistit podnikatelům úspěch

Rada od kolegy, kontakt na spolupracovníka nebo jen chybějící inspirace. Zkušenosti, za které by někdy dal hrnec zlata snad každý majitel firmy a živnostník. Potká to začátečníka i pokročilého. To moc dobře ví i Gabriela Mrkvicová, zakladatelka podnikatelského klubu Smart Network, která jim s tím pomáhá.



Gábi, jsem podnikatelka. Proč by mě měl Smart Network zajímat?



Networking v pojetí našeho klubu už není jen o propojování lidí, kteří si mohou být něčím prospěšní. Začínali jsme s businessovými rány. Na snídani se sejde kolem 20 lidí z různých oborů, vyměňují si názory, zkušenosti, kontakty. Později jsme přidali i obědy a večery. Jak probíhají, zjistíte zde. Naši členové si mohou zajít i na společenské a sportovní akce nebo vzdělávací semináře a workshopy. Příležitostí na propojení i seberozvoj jim dáváme co nejvíce.







Můžete přiblížit některou z vašich vzdělávacích aktivit?



Třeba workshop „Řekni do minuty vše aneb Jak správně dělat networking“ je moje srdcovka.

Vedu ho už 3 roky a předávám své cenné zkušenosti. Bavíme se o všem užitečném, například jak se má člověk správně prezentovat v minutě, jak se oblékat nebo jak má vypadat vizitka.



Jak klub vlastně vznikl?



Původně jsem se věnovala jinému povolání, díky kterému jsem působila v jednom brněnském podnikatelském klubu. Požádali mě, abych provázela a moderovala akci. Klub se však tehdy dostal do problémů, kvůli kterým jsme chtěli s kolegou-moderátorem odejít. To by znamenalo úplný konec. Ostatní členové nás ale přemluvili, abychom pokračovali. Tak jsme založili nový klub, který měl nahradit to, co nesplnil původní.







Měli jste s kolegou plány, jak klub bude vypadat?



Vůbec ne. Udělali jsme to proto, abychom nikoho nezklamali. Během týdne jsme vymysleli název, vytvořili malý web a pustili se do práce. S o to větším nadšením jsme se scházeli.



To bylo před 5 lety. Od té doby Smart Network vyrostl. Kolik lidí už klubem prošlo?



Zhruba 5 000. Kromě Brna jsme se vydali do dalších velkých měst (Praha, Jihlava, Zlín, Olomouc, Ostrava). Svou prací žiji. Dodnes se účastním většiny pořádaných akcí. Pomáhat lidem s businessem mě neskutečně baví. Členové mi z legrace říkají „Smart-máma”.





Kromě vedení Smartu ještě děláte profesionální moderátorku a networkerku.



I v tomhle případě mi pomohli lidé kolem mě. Viděli ve mně totiž talent, který jsem já neviděla. Moje další povolání mi vlastně vymysleli členové klubu. Možná vás přesvědčí i jejich reference. Přijďte se podívat na některou z našich akcí. Kdo nezažije, nepochopí.