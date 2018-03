Táhne vám okny? Asi jsou špatně nastavená! Takhle to změníte

Okna, která netěsní, dokážou v zimě nejen zkazit náladu, ale kvůli úniku tepla protopíte nesrovnatelně víc peněz. V případě plastových oken jde většinou o jejich špatné nastavení, pokud máte stará dřevěná okna, nejčastěji jde o nedostatečné utěsnění rámu okna nebo o špatnou izolaci mezery mezi konstrukcí okna a zdí.

Jak nastavit plastová okna

Možná to ani nevíte, ale plastová okna se dají nastavit na dva různé režimy ventilace. Při změně ročních období byste toto nastavení měli změnit z letního na zimní, a to buď ručně nebo pomocí imbusového klíče. Mění se tak přítlak okna a to se tolik neopotřebovává. Co dalšího je potřeba s plastovými okny udělat, aby správně fungovala, si přečtěte ZDE.

Zdroj: TN.cz

Jak na dřevěná okna

Se starými dřevěnými okny je to horší. Za léta používání už bývají vlivem vlhkosti pokroucená a špatně se dovírají. I s tím si ale můžete poradit, aniž byste celé okno museli měnit. V obchodech jsou k dostání nejrůznější typy těsnění – od pryžových, přes silikonová až po různé druhy kompresních pásek.

Těsnění se lepí do drážky oken a utěsňují se vždy vnitřní hrany oken. S pryžovými či molitanovými těsněními si poradí téměř každý, práce se silikonem už vyžaduje zkušenost.

Další možností jsou tepelně izolační fólie. Ty dokážou zadržet až 50 % unikajícího tepla. Kromě toho jsou vhodné také na okna, která se často rosí. Fólie se vám vyplatí i v létě – odrážejí sluneční záření a zabraňují přehřívání místností.

Levnější, ale už ne tak účinnou variantou, jsou klasické závěsy. I ony dokáží zastavit studený vzduch, který se okny dere do místnosti. Musíte si ale dát pozor, abyste jimi nezakryli radiátory, to byste si pak příliš tepla neužili.

A pokud si netroufáte ani na těsnění, ani nechcete mít doma závěsy, do kterých se může chytat prach, vsaďte na speciální těsnící polštáře. Deky nebo ručníky nacpané mezi okna sice také mohou pomoct, ale rozhodně nebudou tak stylové. Tzv. průvaníky mají podlouhlý tvar, který skvěle utěsní spáry oken i dveří.

