Tajemná ruská družice děsí svět: Chová se divně, může jít o zbraň!

Mezi americkými úřady vyvolala velké obavy vesmírná ruská družice, která se začala chovat "velmi abnormálně". Podle ministerstva zahraničí není vyloučené, že by mohlo jít o blíže nespecifikovaný druh zbraně. Rusko veškerá obvinění, že byla družice sestrojena k útoku, odmítá.

Spojené státy se zaměřily na sledování ruské vesmírné družice, která se podle tamních úřadů začala v posledních dnech chovat velmi nezvykle. "Nevíme s jistotou, co to je a neexistuje způsob, jak to ověřit," oznámil Yleem D. S. Poblete z amerického ministerstva zahraničí.

Rusko tvrdí, že družice vypuštěná do Vesmíru loni v říjnu, žádné nebezpečí nepředstavuje. Má jít o jakousi průzkumnou sondu, Poblete je ale přesvědčený, že by ve skutečnosti mohlo jít i o zbraň, informuje britský Mirror.

"Chování družice neodpovídalo ničemu, co jsme předtím zaznamenali v souvislosti s průzkumem na oběžné dráze," varoval Poblete na úterní konferenci v Ženevě. Satelit se podle něj nechová způsobem, který by odpovídal provádění bezpečných a odpovědných kontrolních operací. "Spojené státy mají vážné obavy ohledně aktivit ruské vlády při vývoji protisatelitových zbraní," řekl Poblete.

Rusko veškerá tvrzení, že by družice měla být nějakou formou zbraně, odmítá. Podle ruského diplomata Alexandera Deyneka jsou ale tvrzení "neopodstatněná" a jde o "obvinění založená na pouhém podezření".