Astronom o tajemném doutníku: Je první takový v naší soustavě

Doutníkový "asteroid" Oumuamua vědce nepřestává šokovat. Je to vůbec první vesmírné těleso, které proletělo Sluneční soustavou, aniž by do ní patřilo. Někteří zcela otevřeně říkají, že objekt mohl patřit mimozemské civilizaci.

Objekt, se kterým si vědci neví rady, prolétl kolem Země už minulý rok, ale až teď odborníci zpracovávají naměřené údaje. A rozum jim nad nimi zůstává stát. O tělesu promluvil i český odborník na astronomii Petr Scheirich.

V čem je tajemné těleso tak unikátní? "Úplně první zajímavá věc, která vyvolala mediální bouři, byla, že je to první těleso, které nepatří do naší Sluneční soustavy a neobíhá kolem Slunce jako všechny ostatní asteroidy a komety. To těleso jenom přiletělo odněkud zdálky, proletělo naší soustavou a zase odlétá pryč," řek pro TV Nova Petr Scheirich. Jedno je podle něj jisté - objekt přiletěl z velké dálky z mezihvězdného prostoru a pravděpodobně patřil do soustavy jiné hvězdy.

"Gravitace Slunce na to samozřejmě působila, ale neudržela to na oběžné dráze, takže to zase uletělo pryč. Proč to Slunce k sobě nepřitáhlo? Tělesa v naší soustavě jsou tady od začátku, proto kolem Slunce obíhají. Když přiletí něco zvenku, tak na základě toho, jak funguje gravitace, není možné, aby se tu zachytilo," vysvětlil Scheirich.

Velkou anomálií je povrch "mimozemského doutníku." Povrch podle Scheiricha vypadal, jako by byl ledový. Takhle podle něj v naší soustavě vypadají tělesa, která jsou tvořena - mimo jiné - ledem. Když jsou blízko u Slunce, tak se z nich uvolňují plyny a vytváří ohon komety. "U tohoto tělesa nic takového nebylo, nic se z něj neuvolňovalo. Takže sice vypadalo jako ledové, ale nechovalo se to tak. A nikdo neví, proč se to chová jinak," uvedl Scheirich.

A protože na rozdíl od komet, asteroidů a dalších těles ve Sluneční soustavě, které se cyklicky vracejí kvůli oběžné dráze, objekt Oumuamua pravděpodobně už nikdy neuvidíme. V tuhle chvíli už je navíc na zkoumání příliš daleko - někde kolem Jupitera. Vyslaná sonda by ho už nedohnala.

Vědci tak promeškali šanci prozkoumat tajemný objekt z dalekého vesmíru, který podle studie expertů z univerzity Harvard mohl být sondou vyslanou neznámou mimozemskou civilizací. "Teď můžeme jen čekat na to, jestli něco podobného znovu proletí naší soustavou," řekl Scheirich.